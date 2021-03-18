В Челябинске прокуратура обжаловала решение об изменении меры пресечения экс-чиновнице минздрава

Прокуратура Центрального района обжаловала решение суда об изменении меры пресечения экс-начальнице управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арине Устюговой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 марта Центральный районный суд изменил меру пресечения Арине Устюговой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Прокуратура подала апелляционную жалобу.

"Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились. В связи с чем, изменение меры пресечения является необоснованным, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновница была задержана 15 декабря 2020 г. при получении взятки. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, она получила от территориального коммерческого менеджера крупной компании 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА), нуждающихся в лекарственном препарате "Спинраза". Именно эта компания является производителем данного лекарства.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. 9 марта в суде стартовал процесс по уголовному делу бывшей чиновницы.