В России создадут систему с данными обо всех дорогах страны и о тратах на их ремонт

В России будет создана система, в которой будут содержаться данные обо всех автомобильных дорогах страны, их состоянии, о проектируемых дорогах, дорожных работах и бюджетных расходах на них, сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Информация будет доступна для всех. Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи – напрямую влиять на нее", - заявил премьер.

Для того, чтобы система начала работать, нужно будет внести изменения в несколько законов, в том числе в КоАП – вводится ответственность за нарушение предоставления сведений в эту систему.