Гендиректор компании "ЯмалСтройТехнология" задолжал своим работникам 2,8 млн

Следственный отдел по Надыму завершил расследование уголовное дела в отношении генерального директора ООО "ЯмалСтройТехнология". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый задолжал 18 сотрудникам 2,8 млн руб. заработной платы и других социальных выплат.

В 2017-2018 гг. учредитель компании, пожелав стабильного дохода, в надежде использовать деньги организации в личных интересах, лишил своих работников заработной платы более чем на два месяца. При этом следствие установило, что у обвиняемого в указанный период была возможность погасить задолженность по выплате зарплат.

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения нарушенных прав потерпевших следствием предприняты меры для установления имущества обвиняемого и наложения на него ареста.