Попова посоветовала не ждать скорой отмены масочного режима

В России говорить об отмене масочного режима и других санитарных требований пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире телеканала "Россия 24" она отметила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, ежедневно выявляется много новых случаев заражения.

Также Попова добавила, что отмена коронавирусных ограничений состоится к лету в случае, если люди не будут нарушать существующие санитарные правила.

Ранее вирусологи спрогнозировали, что масочный режим могут отменить в России в конце весны. Кроме того, при сохранении нынешней динамики снижения заболеваемости COVID-19 летом могут быть отменены все ограничительные меры.