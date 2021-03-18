На госуслугах появится сервис по возврату в интернет-магазины некачественных вещей

На портале госуслуг появится онлайн-сервис для возврата в онлайн-магазины некачественных товаров, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня интернет-торговля быстро развивается. Люди все чаще приобретают онлайн все, что им нужно. При этом, если у покупателя возникает претензия к качеству товара или услуги, он должен иметь возможность так же быстро и просто предъявить ее продавцу", - начал премьер.

Он сообщил, что в законодательство о защите прав потребителей готовятся поправки, которые позволят создать сервис на госуслугах.

"Сервис будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты – вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки. То есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант. Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей. И конечно, укрепит доверие к сфере онлайн-торговли", - полагает Мишустин.