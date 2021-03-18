Следователи обвинили экс-руководителя "Ямалгосснаб" в хищении 24 миллионов рублей

Бывший руководитель ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" обвиняется в присвоении около 24 млн руб. Для этого мужчина нанял 10 работников на дистанционку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Занимая должность генерального директора ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" и являясь фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, обвиняемый решил похитить крупную сумму денежных средств, которые принадлежали возглавляемому им государственному учреждению. Для этого он изменил штатное расписание ГУП, что позволило ему нанять 10 сотрудников на удаленный режим работы. При этом все "работники" уже занимали должности в коммерческих организациях обвиняемого на территории Одинцово (Московская область).

Свои же "новые" обязанности сотрудники не выполняли, за что регулярно получали заработную плату и передавали ее гендиректору ГУП. Всего в период с января 2015 г. по декабрь 2017 г. нанятым "работникам" было выплачено 24 млн руб., часть из которых передавалась обвиняемому.

В настоящее время экс-руководитель ГУП задержан в порядке ч.2 ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.