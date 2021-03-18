Правительство увеличит сроки компенсации вырубленного при строительстве леса с года до трех

Правительство рассматривает законопроект, который меняет порядок восстановления лесов при недропользовании и строительстве капитальных сооружений, таких как трубопроводы, ЛЭП и т.д.

"Наша позиция неизменна. Срубил лес – посади новый. Причем если на конкретном участке провести лесопосадки по каким-либо причинам невозможно, то предприниматель обязан сделать это в другом месте", - сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сообщил, что власти пошли навстречу пожеланиям предпринимателей: теперь на компенсацию вырубленных лесов дается не год, а три года. Но при условии, что в течение трех лет за посадками будет вестись агротехнический уход, будут привлекаться соответствующие специалисты, в том числе лесники.