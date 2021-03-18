В Гонконге третья смерть после вакцинации от коронавируса

Гонконг официально сообщил о третьем уже смертельном исходе после вакцинации от коронавируса. Смерть 71-летнего мужчины произошла через четыре дня после прививки вакциной Sinovac. Об этом сообщает Natural News.

До вакцинации мужчина был здоров и ни на что не жаловался. Ранее после прививки препаратом CoronaVac умерли 63-летний мужчина, скончавшийся через два дня послу укола, и 55-летняя женщина - через четыре дня. Также умерли два других пожилых мужчины, смерть которых, однако, списали на другие хронические болезни. Эти смерти усилили сомнения и беспокойство по поводу использования вакцины в особом административном районе Китая.

Недавно профессор микробиологии Пак-Люн Хо из Гонконгского университета отметил, что у CoronaVac недостаточно клинических данных для людей старше 60 лет. Он посоветовал не делать укол людям в возрасте 60 лет и старше. Власти отвергли это предложение и заявили, что будут продолжать колоть вакцину. Также местные власти дали "зеленый свет" на использование вакцины AstraZeneca, от которой в Европе отказываются многие страны, и корпораций BioNTech и Fosun Pharma.

Прививочная кампания началась в Гонконге 26 февраля. Уже через три дня местные власти заявили о почти 160 тыс. человек в очереди на прививку. Однако после первых смертей число желающих резко сократилось. Уже 3 марта было всего 12 тыс. желающих, а затем упало до четырехзначных значений, и власти прекратили обновлять статистику. По последним данным, в городе сделали прививку более 200 тыс. человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерегал от использования китайских вакцин. По его словам, о них нет достоверной информации. А президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сомнения в эффективности CoronaVac. Так, в штате Сан-Паулу она показала эффективность всего 50%.

Интересно, что американский Институт чистых и прикладных знаний опубликовал статистические данные о зарегистрированных смертях после вакцинации в США, которые показали, что большинство смертей, которых уже более 1,6 тыс., наступили в первые два дня после прививки.