18 Марта 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Жителя Екатеринбурга подозревают в даче взятки начальнику отдела ГИБДД на Южном Урале

В Челябинской области задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в даче взятки начальнику отдела ГИБДД по Пластовскому району, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, днем 16 марта в Пласте подозреваемый дал взятку в сумме 16 тыс. руб. сотруднику полиции за оформление документов по ДТП, которое не было своевременно зафиксировано.

С этими документами он хотел обратиться в страховую компанию для получения выплат.

Сотрудник полиции от денег оказался и сообщил о преступлении руководству.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Жителя Екатеринбурга подозревают в даче взятки начальнику отдела ГИБДД на Южном Урале

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Теги: взятка, ГИБДД, полицейский, Екатеринбург



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