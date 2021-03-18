Жителя Екатеринбурга подозревают в даче взятки начальнику отдела ГИБДД на Южном Урале

В Челябинской области задержали жителя Екатеринбурга по подозрению в даче взятки начальнику отдела ГИБДД по Пластовскому району, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, днем 16 марта в Пласте подозреваемый дал взятку в сумме 16 тыс. руб. сотруднику полиции за оформление документов по ДТП, которое не было своевременно зафиксировано.

С этими документами он хотел обратиться в страховую компанию для получения выплат.

Сотрудник полиции от денег оказался и сообщил о преступлении руководству.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.