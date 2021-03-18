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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Пермское УФАС законно оштрафовало начальницу управления строительства и ЖКХ Губахи

Губахинский суд подтвердил, что Пермское УФАС законно оштрафовало начальницу управления строительства и ЖКХ города Губахи за нарушения при проведении закупки на выполнение работ по благоустройству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольной службы.

Ведомство оштрафовало чиновницу на основании материалов дела об административном правонарушении, возбужденного заместителем прокурора Губахи.

Суть нарушения была в том, что управление строительства и ЖКХ заключило муниципальный контракт с компанией "СК Статус" на благоустройство сквера Победы. По договору оплатить можно было только после того, как будет подписан акт приемки работ. Но заказчик внес в контракт изменения и выплатил подрядчику аванс в размере 30%.

"Чиновница пояснила, что подрядчик попросил аванс на зарплату сотрудников и закупку материалов у субподрядчиков под предлогом возможного неисполнения контракта из-за действия в стране и крае ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19. Однако было установлено, что деятельность субподрядчиков, на закупку материалов у которых "СК Статус" просило аванс, была приостановлена на период ограничительных мер, то есть организации не могли поставлять подрядчику необходимые материалы", - говорится в сообщении.

Заказчик принял решение об авансировании подрядчика, что не было предусмотрено контрактом, даже не пытаясь установить причинно-следственную связь между невозможностью выполнения работ "СК Статус" и распространением новой коронавирусной инфекции. За допущенное нарушение чиновницу оштрафовали на 20 тыс. руб.

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Пермское УФАС законно оштрафовало начальницу управления строительства и ЖКХ Губахи

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Теги: УФАС, штраф, начальница управления строительства и ЖКХ Губахи



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