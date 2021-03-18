Из Среднеуральского монастыря вывезут 11 монахинь без регистрации

С территории Среднеуральского женского монастыря вывезут 11 монахинь для составления протоколов о нарушении миграционного режима. Об этом сообщают сторонники бывшего схиигумена Сергия (Романова). По их словам, женщин направят в отделение полиции Верхней Пышмы.

"То есть монахов - людей, отказавшихся от мирской жизни, будут судить за отсутствие регистрации - в какой еще стране мира такое возможно?!" - возмущаются защитники Романова.

Поскольку служительницы монастыря не уверены, сколько продлится вся процедура, они собирают запасы еды и воды. Так, например, в прошлый раз сестер, которых для прохождения подобной процедуры вывозили из скитов, продержали около двое суток.

Помимо этого, сторонники Романова заявили, что инициатором проверки в монастыре был вице-губернатор области Сергей Бидонько. Правда, свою просьбу руководителю ГУ МВД по региону Александру Мешкову Бидонько адресовал отнюдь не из-за нелегалов. В своем обращении он просил провести профилактические работы с родителями и официальными представителями несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на территории монастыря.

По его словам, всего в обители находится 25 детей, один из которых не достиг школьного возраста. Все они проживают в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. Якобы на территории монастыря располагается 20 объектов капитального строительства, соответствующие документы на которые отсутствуют.

"Процедура узаконения построек инициирована Екатеринбургской епархией и в настоящее время не завершена. Процесс узаконения усложняется постоянным нахождением на территории монастыря около 200 сторонников Романова, в отношении которого следственными органами возбуждены уголовные дела. Сторонники Романова фактически контролирует доступ посетителей на территорию монастыря", - написано в документе.

В свою очередь адвокаты бывшего схимонаха опровергли заявление Бидонько. Правда, немного напутали "кого" и в "чем" обвиняет вице-губернатор.

"Доступ в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" отцом Сергием не контролируется. Информация о возбуждении 200 уголовных дел в отношении сторонников отца Сергия не соответствует действительности", - заявили адвокаты Романова.

Напомним, что детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова также была обеспокоена нахождением несовершеннолетних на территории Среднеуральского женского монастыря. По ее словам, органы опеки, которые поместили туда детей, не следили, какая медицинская помощь оказывалась и состояли ли несовершеннолетние на каких-то амбулаторных учетах.