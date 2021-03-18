В Госдуму внесли поправки к УК, разрешающие конфисковывать машину пьяного виновника ДТП

Курултай Башкирии внес в Госдуму поправки к статье 104 Уголовного кодекса России. Они предусматривают возможность конфисковывать автомобиль у пьяного водителя (если в ДТП по его вине есть жертвы и пострадавшие), даже если автомобиль не принадлежит ему (за исключением случаев угодна).

Авторы законопроекта отмечают, что собственник транспортного средства, вписывающий в свое страховое свидетельство водителя, "должен понимать правовые последствия". Они приводят аналогию с хранением оружия, когда владелец несет ответственность за использование третьими лицами. "Например, охотничье ружье хранилось в нарушение установленных правил (вне специального места), и им воспользовались дети, причинив при этом тяжкий вред здоровью. Либо владелец данного оружия передал его в пользование другому лицу, в последующем наступили такие же последствия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если же автомобиль находится в долевой или совместной собственности, то нетрезвый водитель должен будет возмещать соответствующую долю совладельцу. Другой вариант – автомобиль полностью переходит в собственность второго владельца, который не является нарушителем.