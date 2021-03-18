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Общество Свердловская область
Екатерина Сибирцева (2019) | Фото: Накануне.RU

"Неплохие цифры": около 70 тысяч жителей Екатеринбурга привились от ковида

На сегодня почти 70 тысяч жителей Екатеринбурга привились от коронавируса. Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.
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"Это неплохие цифры, но они могли быть больше. Мы ждем очередной поставки вакцины, в очереди у нас очень много желающих. Как только она прибудет на территорию Свердловской области и Екатеринбурга, мы продолжим эту активную работу", - заявила Сибирцева в прямом эфире программы "Главное в городе" на "41 канале".

Она добавила, что сама уже поставила обе прививки от ковида.

"Совершенно нормально их перенесла. Поэтому, конечно, всем рекомендую", - поделилась собственным опытом замглавы Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Екатерина Сибирцева заявляла, что в уральской столице снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей.

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"Неплохие цифры": около 70 тысяч жителей Екатеринбурга привились от ковида

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Теги: Сибирцева, прививки, коронавирус, Екатеринбург



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