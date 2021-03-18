В Челябинске грузовой поезд врезался в автомобиль такси
В Челябинске грузовой поезд врезался в автомобиль, переезжавший пути на запрещающий сигнал.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД, ДТП произошло утром 18 марта на железнодорожном переезде перегона Чурилово — Тракторострой.
Водитель LADA Granta выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля.
На движение поездов ДТП не повлияло.