В Челябинске грузовой поезд врезался в автомобиль такси

В Челябинске грузовой поезд врезался в автомобиль, переезжавший пути на запрещающий сигнал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД, ДТП произошло утром 18 марта на железнодорожном переезде перегона Чурилово — Тракторострой.

Водитель LADA Granta выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля.

На движение поездов ДТП не повлияло.