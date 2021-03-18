18 Марта 2021
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Задержание вице-премьера Крыма Евгения Кабанова в самолете (2021) | Фото: t.me/forpost_sev

В Сети появилось видео задержания вице-премьера Крыма, устроившего "ковид-дебош" в самолете

В Сети появилось видео задержания вице-премьера Крыма Евгения Кабанова в самолете после прилета в Симферополь. Чиновник отказывался надевать маску во время полета в бизнес-классе и обматерил бортпроводника.

Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета компании "Аэрофлот", летевшем из Москвы. Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции.

Задержание вице-премьера Крыма Евгения Кабанова в самолете(2021)|Фото: t.me/forpost_sev

Информацию о конфликте проверяют сотрудники правоохранительных органов, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Если будет административная ответственность — скажут", - цитирует его "Интерфакс".

Крымский общественник Александр Талипов опубликовал в Facebook копию письма "Аэрофлота", адресованного полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. Его попросили не оставить инцидент без внимания.

Напомним, экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову подобная выходка в аэропорту стоила должности в Минпромторге и членства в "Единой России". Скандал произошел в начале апреля 2020 года в аэропорту Ижевска. Чиновнику пришлось несколько раз пройти рамку металлодетектора, предъявить документы. Овсянников, якобы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявлять документы, был задержан. На него составили протокол об административной ответственности. После инцидента чиновник извинился.

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В Сети появилось видео задержания вице-премьера Крыма, устроившего "ковид-дебош" в самолете

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Теги: вице-премьер Крыма, Евгений Кабанов, Аэрофлот



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