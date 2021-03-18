Алексей Текслер поручил главам заниматься развитием самозанятости в муниципалитетах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам уделять больше внимания развитию самозанятости в муниципалитетах, передает корреспондент Накануне.RU.

На совещании Алексей Текслер отметил работу по восстановлению рынка труда. С начала октября прошлого года года в регионе наблюдается активное снижение уровня безработицы. Если на пике было официально зарегистрировано почти 93 тыс. безработных, то по состоянию на 10 марта текущего года этот показатель снизился в два раза – до 45 тыс. 700 человек. К доковидному уровню по безработице регион должен вернуться до 1 октября 2021 года. В этом может помочь и активизация работы с самозанятыми гражданами.

"По итогам 2020 года почти 34 тысячи южноуральцев оформились как самозанятые. На 1 марта этого года их количество составляет уже 40 тысяч человек. Самозанятость оказалась очень востребованной и своевременной формой занятости людей. Вы знаете, я решил направить все средства, поступающие в региональный бюджет от налогообложения самозанятых, в бюджеты муниципалитетов. Это должно простимулировать вас, руководство, уделять развитию самозанятости большее внимание. Это также важно и для выполнения задачи по восстановлению занятости", - подчеркнул Алексей Текслер.

Как рассказал начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгений Ермоленко, с января 2021 года в регионе стали самозанятыми порядка 8,5 тыс. человек. В день самозанятыми регистрируется 100-120 человек.

"На текущий момент эта цифра достаточно неплоха, но мы понимаем, что есть еще достаточно большой пласт граждан, которые ведут свою деятельность не совсем легально и считаем, что им была бы интересна регистрация в качестве самозанятых", - рассказал он.

Например, в Магнитогорске самозанятыми по данным на 1 января 2021 года зарегистрировано порядка 4,5 тыс. человек.

"Мы рассчитываем на рост данного показателя. В принципе по сравнению с 1 октября 2020 года у нас произошел рост на 50% количества самозанятых. Институт самозанятых это хорошая возможность для людей, которые находились в серой зоне экономики, выйти на свет. Это возможность не бояться каких-то действий со стороны ФНС", - считает и.о. начальника отдела инвестиций и предпринимательства администрации Магнитогорска Кирилл Хуртин.

Налог самозанятых распределяется пропорционально между региональным бюджетом и ФОМС.

"В 2020 году порядка 16,5 млн руб. это доходы областного бюджета и порядка 10 млн руб. перечислено в Фонд обязательного медицинского страхования. Если говорить про январь – февраль 2021 г., то в областной бюджет уже поступило 18,5 млн руб. и порядка 11 млн руб. уплачено в ФОМС", - сообщил Евгений Ермоленко.

Теперь доходы от налога на профессиональный доход, которые поступают в областной бюджет, передадут муниципальным образованиям. По инициативе губернатора в феврале был принят законопроект, который вводит новый вид дотаций для муниципалитетов. По мнению главы региона, это решение будет стимулировать муниципалитеты к поддержке и развитию предпринимательства в своих территориях и пополнению бюджетов, чтобы у муниципальных властей были деньги для решения вопросов местного значения.

В администрации Магнитогорска поддерживают инициативу губернатора о передаче дохода от налога на самозанятых в муниципалитеты.

"Правительство Челябинской области с прошлого года увеличило лимит поступлений в местный бюджет от упрощенки до 60 %. Ранее было 50%. Патент полностью уходит в местный бюджет. И, конечно, дополнительный источник дохода для бюджета муниципалитетов от самозанятых – это плюс. Мы, конечно, за нововведения, увеличивающее доходную часть местного бюджета", - подчеркнул Хуртин.

Поддержала принятый закон и доцент, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой "Экономика, финансы и управление" Уральского филиала Финуниверситета Татьяна Максимова.

"Я должна отметить с положительной стороны инициативу областного правительства. Они предпринимают попытки изменить систему финансирования муниципалитетов. Это уже большой положительный момент. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы мы формировали общую предпринимательскую культуру среди наших граждан. Граждане должны понимать, что налоги нужно платить, что это является частью твоей культуры, как правило хорошего тона, поведения. Я считаю, что предпринимательская культура среди наших граждан должна занять соответствующее место, и тогда не будет возникать вопросов, должны они выйти из тени или нет. Конечно, мы должны вести просветительскую работу, направленную на то, чтобы лишний раз подчеркнуть гражданам, какие плюсы будут иметь от того, что они выйдут из тени. С другой стороны, мы не должны лишний раз обольщаться на то, что завтра все строем будут становиться самозанятыми. Здесь предстоит очень большой объем работы, и этот объем работы займет какой-то временной промежуток", - отметила она.