В Госдуме работают над тем, чтобы заставить поисковики платить за используемый контент СМИ

Законопроект, регулирующий работу иностранных IT-компании на территории России, будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии (до 24 июня), сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, в апреле комитет соберется на расширенное заседание, где будут детально обсуждаться пункты законопроекта.

Предполагается, что закон будет обязывать иностранные компании иметь официальные представительства на территории России.

Но также, по словам Хинштейна, рассматривается возможность обязать иностранные поисковые платформы платить российским СМИ, чью информацию они используют как агрегаторы. Подобный законопроект сейчас пытается внедрить Австралия, и у этой страны возникли споры с Google, не желающей платить за этот контент. "Западные IT-компании занимаются откровенным рэкетом в Австралии", - отметил Хинштейн, выступая в пресс-центре "Парламентской газеты".

Также законопроект коснется вопроса налогообложения рекламных доходов. Но будут и меры по стимулированию рекламодателей к размещению на отечественных интернет-платформах. "Работы непочатый край", - заключил Хинштейн.