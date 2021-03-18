"Да, поворчат люди, неудобно перестраиваться": Хинштейн о блокировке иностранных соцсетей

Глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн полагает, что люди смирятся с переходом в другие соцсети в случае блокировки Twitter в России. По его мнению, при таких жестких шагах со стороны государства у людей должен оставаться выбор. Ну а сам факт смены платформы, на которой человек зарегистрирован, не так уж и важен. "Да, поворчат люди, неудобно перестраиваться, но… в 90-х сначала все ворчали, что компьютеры вместо печатных машинок появились", - отметил парламентарий, выступая в пресс-центре "Парламентской газеты".

"С YouTube другая ситуация. Он лидер. Надо сделать, чтобы у национального производителя был конкурентоспособный продукт. У нас есть время, чтобы эту конкурентоспособность создать. В других же секторах смогли. Объективно – самая популярная сеть в России – "Одноклассники". Если здесь смогли – то везде сможем", - заявил Хинштейн, отметив, что господдержка альтернативных YouTube проектов приветствуется.