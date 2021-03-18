Ямальские тундровики повторно прививаются от коронавируса

Кочующие жители Ямало-Ненецкого автономного округа ставят уже второй компонент препарата от коронавирусной инфекции. Первая вакцинация тундровиков состоялась три недели назад – в феврале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, у врачей запланировано четыре остановки на участках от 40 до 170 километра надымской трассы. Оленеводы были заранее уведомлены о возможности поставить прививку. Для получения второго компонента коренное население специально на протяжении 21 дня не отходило далеко от дороги.

"Тундровики – люди дисциплинированные. Мы очень рады, что они ответственно отнеслись к процессу вакцинации, чтобы защитить себя и свою семью. Мы создали условия для того, чтобы им не пришлось покидать надолго чум, не оставлять без присмотра хозяйство", – заявил глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Перед вакцинацией все жители Тундры проходят через осмотр врача-терапевта, где рассказывают о своем самочувствие после первой прививки. Суровые условия севера не редко являются причиной бронхолегочных заболеваний у тундровиков, а также часто мешают своевременному оказанию медицинской помощи.

На данный момент от COVID-19 привилось более 28 тыс. ямальцев, в том числе из городов и поселков. Свыше 20 тыс. – завершили вакцинацию полностью.