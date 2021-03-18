VPN, которые будут использоваться для обхода блокировки, тоже можно заблокировать – Хинштейн

Сервисы VPN, которые используются для обхода блокировки тех или иных ресурсов, тоже могут быть заблокированы, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он не исключил, что государство через месяц полностью заблокирует Twitter, но гражданам не стоит рассчитывать на обход этой блокировки с помощью сервисов VPN. "За время истории с блокировкой Telegram многое изменилось, - заявил Хинштейн в пресс-сцентре "Парламентской газеты". – Начал, например, действовать закон о суверенном Рунете. Мы можем автономно работать в российском контуре, больше не зависим от других стран. Многие считают, что будут пользоваться VPN-ами. Доступ к VPN может быть ограничен, у государства есть технические возможности для этого".