В Новгородской области задержали главу района и его первого заместителя

В Новгородской области на своих рабочих местах задержаны глава Солецкого района Александр Котов и его первый заместитель.

Чиновникам вменяют превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в региональном СК.

По данным следствия, подозреваемые дали устное разрешение генеральному директору организации, занимающейся строительством дорог, на добычу и вывоз песчано-гравийной смеси. При этом права давать такое разрешение у чиновников не было.