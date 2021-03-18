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Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Анна Швабауэр: Коронавирус используется как предлог для цифрового порабощения личности

Коронавирус используется как предлог для цифрового порабощения личности: происходит ломка базовых понятий права, внедряется система тотального электронного контроля за людьми, их поражают в правах, а многие законодательные акты, принимаемые под предлогом противодействия коронавирусу, нацелены на цифровое порабощение людей и основаны на идеологии "постчеловека". Об этом написала в статье для научного журнала "Криминология: вчера, сегодня, завтра" член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр.
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Она перечисляет самые опасные антиконституционные законы, принятые в спешке и без обсуждения. Прежде всего это закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации". В цифровое досье на граждан будет вноситься боле 30 сведений вне зависимости от наличия их согласия. Это прямо нарушает Конституцию РФ, согласно которой (ст. 24) сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. При этом из закона невозможно понять, какие структуры получат доступ к данным. Но явным образом предусмотрена возможность продавать данные граждан частным компаниям. То есть людей просто лишают частной жизни, "сливая" досье на них неизвестно кому и куда.

Для реализации закона планируется присвоить каждому человеку уникальный номер-идентификатор. Это бесчеловечное решение, так как "идентификатором" человека в настоящее время является его имя (ч. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ). А теперь власти решили сделать человека "номером", а его имя становится всего лишь одним из сведений, хранящихся под этим номером. В ряде стран подобные попытки были признаны незаконными и запрещены.

Швабауэр упоминает о внедрении искусственного интеллекта и слежке за гражданами. Закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в значительной степени "обнуляет" другие законы. На территориях и в сферах, затронутых цифровыми экспериментами, они просто перестанут работать.

Некоторые детали цифрового эксперимента в столице закреплены в стратегии "Москва "Умный город – 2030", опубликованной на сайте мэрии Москвы. Среди них: вживление в организм медицинских цифровых устройств; приоритет цифровых документов над бумажными; домофоны с распознанием лиц, голоса и поведения; цифровой учитель с искусственным интеллектом; равноценность диалога между людьми и диалога между людьми и искусственным интеллектом.

Параллельно уничтожается образование, заменяемое "цифровой школой". Отмена бумажных документов лишает человека материальных доказательств своего юридического существования или своих прав на собственность или что-то иное.

"Человека подменяет его цифровой двойник, контролируемый хозяевами цифровой системы. Понятие неприкосновенности частной жизни при таком правовом регулировании постепенно уходит в небытие, субъект права превращается в объект цифрового контроля, государство – в цифровую платформу", - пишет эксперт.

Мы уже писали о том, что при цифровизации от человека отчуждается его "цифровая копия", которая и будет подлинным "оригиналом" в цифровой системе. Это является новым видом отчуждения человека в целом как социально-духовного существа, мысли, потребности и нормы поведения которого хотят жестко контролировать. На это нацелена новая социальная система, которую хочет создать правящая мировая верхушка, считает историк Андрей Фурсов.

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Анна Швабауэр: Коронавирус используется как предлог для цифрового порабощения личности

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Теги: коронавирус, цифровизация



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