Депутаты заксобрания Прикамья утвердили кандидатуру министра финансов Пермского края

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании утвердили кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU

С ноября 2020 года она занимала должность исполняющей обязанности главы финансового ведомства. Ранее ее кандидатуру одобрило федеральное министерство финансов и профильный комитет краевого парламента.

Стаж работы руководителя ведомства с учетом работы в управлении финансов Пермской области составляет более 27 лет. Последние 10 лет она курировала работу над подготовкой регионального бюджета на посту начальника управления бюджетной политики министерства финансов Пермского края.