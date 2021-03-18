18 Марта 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Депутаты заксобрания Прикамья утвердили кандидатуру министра финансов Пермского края

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании утвердили кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU

С ноября 2020 года она занимала должность исполняющей обязанности главы финансового ведомства. Ранее ее кандидатуру одобрило федеральное министерство финансов и профильный комитет краевого парламента.

Стаж работы руководителя ведомства с учетом работы в управлении финансов Пермской области составляет более 27 лет. Последние 10 лет она курировала работу над подготовкой регионального бюджета на посту начальника управления бюджетной политики министерства финансов Пермского края.

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Депутаты заксобрания Прикамья утвердили кандидатуру министра финансов Пермского края

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Теги: министр финансов Пермского края, Екатерина Тхор, назначение



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