Крым – это непотопляемый авианосец России на Черном море - Юрий Балуевский

Экс-начальник Генштаба ВС России Юрий Балуевский считает, что Крым на долгие годы, если не навсегда, останется "фактором геополитического давления на Россию, даже если отношения России с Западом нормализуются". " Крым всегда будет предлогом для военных акций и провокаций", - отметил эксперт на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав России.

По мнению Балуевского, напряжение в регионе будет только усиливаться, причем не только за счет Украины. "Все идет к тому, что Грузия будет членом НАТО", - предполагает он.

Балуевский отмечает, что НАТО не скрывает планов по созданию военных баз у черноморских границ России. "Крыму предстоит важнейшая роль в противостоянии с националистической Украиной. Сегодня Украина рассматривается западом как передовой военный эшелон в возможном военном столкновении с Россией", - говорит Балуевский.

В этих обстоятельствах эксперт отмечает стратегическую роль Крыма: "Крым – это непотопляемый авианосец России на Черном море, это контроль над водной, подводной, воздушной обстановки в регионе".

Тем временем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что НАТО расширит присутствие в Черноморском регионе в связи с "наращиванием Россией военной мощи в аннексированном Крыму".