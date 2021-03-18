"Это добровольно": металлургов НТМК не будут заставлять вакцинироваться

Сегодня председатель профсоюза Владимир Радаев встретился с работниками крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК, которые жаловались на нарушение своих прав.

Напомним, на днях металлурги обратились к Радаеву с коллективным письмом: они заявляли, что их принуждают вакцинироваться от коронавируса, обещая санкции. Также люди были недовольны приказом о переносе рабочего графика на час раньше в связи с ремонтом моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

Сегодня, 18 марта, состоялось собрание, на котором работники НТМК встретились с Владимиром Радаевым. Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", тот отреагировал на призыв металлургов и озвучил две важные вещи: график менять не будут, только автобусы пустят на линию на полчаса раньше. А что касается вакцинации от ковида, по словам главы профсоюза, спорное распоряжение будет отменено.

"Это добровольное дело. Надо действовать убеждениями", - заявил Радаев.

Как сообщало Накануне.RU, недавно рабочие другого уральского предприятия - Серовского завода ферросплавов - потребовали индексации зарплаты.