МВД: Гулявшую по Нижневартовску медведицу купили для рекламы гостиницы

Молодая медведица, преследовавшая жителей Нижневартовска на улицах города, была приобретена вместе с матерью для привлечения потенциальных постояльцев в гостиницу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО-Югре. Обе медведицы находились в вольере, однако младшей, неизвестным для ее хозяина образом, удалось сбежать.

Напомним, что хозяином животных является владелец гостиницы "Европа". Он и приобрел медведей в 2018 г. в цирке. На данный момент мужчина выразил свое безразличие к дальнейшей судьбе животных, а потому сейчас активно идут поиски того, кто смог бы забрать медведицу к себе.

В городской администрации отметили, что уже есть несколько желающих взять животных на попечительство. Их личности пока не раскрываются, однако у каждого из них созданы все условия для проживания медведей. Напомним, что ситуацию в Instagram прокомментировал лично глава Нижневартовска Василий Тихонов. Он пообещал найти достойное место обитания животным.

На данный момент привлечь к ответственности хозяина животных не является возможным, поскольку ни один человек при самовольной прогулке медведя не пострадал. При этом, в региональном отделении МВД отметили, что ситуация вызвала большой резонанс, а жители города активно выступают за привлечения владельца гостиницы "Европа" к ответственности.