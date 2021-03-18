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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Орловского чиновника удивило, что люди не хотят работать за 15 тысяч в месяц

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15-18 тысяч рублей.

Заявление он сделал на заседании профильного комитета в облсовете, сообщает портал "Орловские новости".

"Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", - сказал Сотников.

"Несоответствие зарплатных ожиданий" чиновник назвал в числе причин все еще сохраняющейся высокой безработицы в регионе.

Как отмечает портал, согласно данным декларации Сотникова, в 2019 году его доход составил 993,7 тысяч рублей, то есть 82 тысячи в месяц.

Ранее сотрудница центра занятости из Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице.

По мнению госслужащей, вставшие на учет в биржу труда получают слишком высокие выплаты, именно поэтому не идут трудоустраиваться.

Во время совещания в местной мэрии чиновница заявила, что пособие по безработице в городе составляет 5175 рублей, а при наличии ребенка сумма увеличивается на три тысячи. Многодетные и вовсе получают около 15 тысяч, отметила она.

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Орловского чиновника удивило, что люди не хотят работать за 15 тысяч в месяц

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Теги: зарплата, орловский чиновник, александр сотников



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