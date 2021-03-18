Названы самые популярные у россиян авианаправления в предстоящие майские праздники

Названы самые популярные у россиян авианаправления на майские праздники. Ситуацию на рынке анализировали эксперты сервиса путешествий Туту.Ру на основе рейсов, вылетающих из Москвы и Петербурга.

Наиболее популярным направлением стал Симферополь. В среднем билет с датами вылета в начале мая обойдется в 6,3 тыс. руб. (в одну сторону). На втором месте Сочи – это направление в среднем чуть дешевле – около 5,4 тыс. руб. за билет в один конец. Третье место у Калининграда, перелет из столицы обойдется в среднем 4,9 тыс. руб.

Также популярностью пользуются Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Махачкала и Геленджик.

В Санкт-Петербурге лидирует Сочи (6,3 тыс. руб.), на втором месте Симферополь (8,2 тыс. руб.) и Калининград (4,7 тыс. руб.). Также вызывают интерес Минводы, Краснодар, Самара и Казань.

Эксперты отмечают, что в этом сезоне средняя стоимость авиаперелета по России в период с 1 по 10 мая снизились по сравнению с прошлым годом, правда, не слишком значительно – с 7,5 тыс. руб. до 7,2 тыс. руб., передает RT.

Напомним, на этой неделе Владимир Жириновский выступил с инициативой наказать всех тех, кто рекламирует россиянам зарубежный отдых. По мнению политика, отдых внутри страны остается более безопасным. С лидером ЛДПР согласился и спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвавший проверить, не призывает ли к иностранным поездкам кто из чиновников.