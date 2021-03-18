В Челябинской области будут судить водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5

18 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области будут судить водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5

В Челябинской области будут судить водителя грузовика за массовое ДТП на трассе М-5. В результате аварии погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По версии следствия, водитель автомобиля Шанкси, груженого щебнем массой около 15 тонн, и имеющего неисправности тормозной системы, на крутом спуске проигнорировал требования дорожных знаков, не снизил скорость и допустил перегрев тормозных механизмов. В результате он потерял контроль над эффективностью торможения и перед мостом через реку "Сильга" совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

ДТП на М-5, грузовик,(2020)|Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель и пассажир Лады Гранты погибли. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Дети погибшей семейной пары заявили исковые требования на 6 млн рублей. На имущество ООО "Город", которому принадлежал автомобиль, наложен арест.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области будут судить водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети