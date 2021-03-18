В Челябинской области будут судить водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5

В Челябинской области будут судить водителя грузовика за массовое ДТП на трассе М-5. В результате аварии погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По версии следствия, водитель автомобиля Шанкси, груженого щебнем массой около 15 тонн, и имеющего неисправности тормозной системы, на крутом спуске проигнорировал требования дорожных знаков, не снизил скорость и допустил перегрев тормозных механизмов. В результате он потерял контроль над эффективностью торможения и перед мостом через реку "Сильга" совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

Водитель и пассажир Лады Гранты погибли. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Дети погибшей семейной пары заявили исковые требования на 6 млн рублей. На имущество ООО "Город", которому принадлежал автомобиль, наложен арест.