Уралец едва не лишился раритетной "Волги" из-за долгов по алиментам

Житель уральского города Сысерть погасил крупную задолженность лишь после того, как судебные приставы арестовали его автомобили, в том числе один раритет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина не платил алименты собственной несовершеннолетней дочери. Так, он перечислял ребенку по 4 тысячи рублей в месяц вместо положенных по закону 15 тысяч. В итоге уралец был привлечен к административной ответственности и получил 20 часов обязательных работ.

Но даже после этого он не спешил платить алименты в полном объеме, тогда судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину уже об уголовной ответственности. Это не подействовало, а общая сумма задолженности составила более 852 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что у должника имеются два автомобиля - "Камаз" и раритетный ГАЗ 21Р "Волга". После этого сотрудник ФССП пришел к нему домой и осуществил арест машин.

Спустя два дня мужчина предоставил в ведомство оригинал платежного поручения об оплате всей суммы задолженности по алиментам, а также оплату исполнительского сбора. Арест транспортных средств был тут же отменен, а деньги перечислены ребенку в полном объеме.