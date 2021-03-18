Улицу Дзержинского в Тюмени предложили сделать пешеходной. Под угрозой здание фабрики военных времен

Улицу Дзержинского в Тюмени предложили сделать первой пешеходной улицей в городе и провести по ней туристический маршрут. По задумке разработчиков, это будет целый прогулочный квартал в границах улиц Дзержинского – Республики — Челюскинцев с выходом на набережную. Проектировщики предложили снести швейную фабрику военных времен ради этого проекта, но общественность и власти ищут альтернативу. Подробности — в материале Накануне.RU.

Улица Дзержинского в Тюмени — исторический центр города с памятниками архитектуры XIX-XX века. Здесь сохранились образцы деревянного зодчества с богатыми наличниками, которые сегодня несуразно перемежаются с современными постройками из стекла и бетона. Улица ведет на набережную реки Туры — главную прогулочную зону города.

Архитекторов и общественников пригласили к обсуждению обновления главной исторической улицы Тюмени.

Главный архитектор проекта управления градостроительного планирования, преподаватель архитектурного направления Тюменского индустриального университета Елена Мальцева рассказала о предложенных вариантах реконструкции улицы Дзержинского на втором градостроительном форуме-выставке Тюменской области.

"Изменения коснутся не только улицы, но и трех прилегающих квартала. Основной идеей было соединить улицу с набережной и образовать пешеходно-туристический каркас. Все жители Тюмени знакомы с этой улицей, как с объектом, который богат памятниками архитектуры, памятниками деревянного зодчества конца XIX – начала XX века. Очень привлекает богатое убранство зданий с известными на весь мир наличниками с объемной деревянной резкой", — отметила Мальцева.

В разработке проекта участвовали три группы архитекторов: "Визуальные решения", "Городские события" и "Бизнес-группа".

"Группа "Визуальные решения" предложила использовать мотивы, которые встречаются в деревянной резьбе на объектах архитектуры на улице, и использоваться это в планировочной структуре и элементах декора, которые появятся на этой улице", — рассказала архитектор.

Группа "Городские события" предложила провести туристический маршрут по улице Дзержинского. Это объединение известно своими фестивалями, в том числе фестивалем деревянного зодчества.

"Есть много разработок, что за чем должно идти. Есть логика", — прокомментировала Мальцева.

Проектная группа "Бизнес" предложила решения, которые смогут принести коммерческую выгоду от преображения улицы. Например, проект гастрономического двора со сценой, который впишется в среду и будет привлекательным местом для встреч.

Все группы сошлись в одном: улица Дзержинского станет пешеходной, закрытой от транспорта.

"Все остальные решения не приняты и они подлежат корректировке. Философия документа предполагает изменения, постепенное внедрение в жизнь", — прокомментировала Мальцева.

Самое спорное решение касается судьбы швейной фабрики на пересечении улиц Дзержинского и Володарского.

"Неоднозначная территория прилегает к улице Республики, она может послужить драйвером развития — это швейная фабрика. Проектировщики предложили снести фабрику, что местные сообщества и органы власти не поддержали, сейчас ведутся переговоры с собственниками: можно локализировать производство фабрики, а остальные помещения имеют огромный потенциал, чтобы разместить там что-то новое и актуальное", — рассказала архитектор.

Можно разместить в здании фабрики рестораны и магазины или сделать его деловым центром.

"Есть мнение, что производство должно остаться. Это разные способы работы с наследием. Можно снести, а можно частично убрать, а частично оставить. Можно полностью оставить здание и модернизировать производство. Второй вариант обсуждается. Сейчас эта фабрика — большое количество материальных фактур с интересным дворовым пространством, куда отлично впишутся креативные индустрии ", — пояснила Елена Мальцева.

Если фабрику удастся сохранить на историческом месте, не придется менять транспортную структуру города, что неизбежно происходит при перемещении производств за город, отметила архитектор.

Спикер напомнила, что в мире существуют удачные примеры актуализации зданий заброшенных производств. Бывшие заводы перепрофилируют в гостиницы, апартаменты, творческие креативные пространства.

Напомним, сейчас в здании фабрики на Володарского, 22 работает компания "Профиль", которая производит специализированную форменную одежду. А в 1941 г. здесь была открыта швейная фабрика для обеспечения фронта форменным обмундированием.

Помимо судьбы фабрики не решен вопрос с выходом на набережную. Сегодня прямого пути с улицы Дзержинского к Туре нет.

Представитель группы "Визуальные решения" Дмитрий считает, что необходим подземный переход к ДК "Нефтяник". На этом участки дороги довольно оживленное движение транспорта.

"Проект меняется с учетом того, как выбирается стратегия реализации. Проектировщики предложили не один подземный переход, а два, и один пешеходный", — прокомментировала Мальцева.

На этот вопрос еще предстоит найти решение, добавил заместитель директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Артем Павлюченко.

По его словам, фабрика — не единственный спорный объект на Дзержинского.

"Два жилых дома на Дзержинского — это проблема. Понимаем, что улицу надо делать и сохранять памятник архитектуры. Надо, чтоб это были самые тихие, самые спокойные дворы, чтобы там не было посиделок. На днях мы заходим на аукцион по разработке проектно-сметной докуменеации на участок 700 метров от улицы Дзержинского до улицы Республики", — добавил чиновник.

По его словам, последним этапом разработки станет территория, прилегающая к Челюскинцев. Она будет разработана на принципах государственно-частного партнерства. На этом участке есть приусадебные участки, подготовленные к сносу.

Преображение Дзержинского запланировано на 2022 - 2023 гг.