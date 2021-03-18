Wi-Fi в школах опасен для детей - ведущий радиобиолог России

Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев заявил о том, что покрытие Wi-Fi, или беспроводным интернетом, всех российских школ несет прямую угрозу здоровью детей.

Он подчеркнул, что до 5 класса это должно быть полностью исключено, а позже жестко ограничено, при этом всю ответственность должна брать на себя администрация школы. Нахождение вблизи источника излучения грозит онкологическими и другими заболеваниями, а также резко негативно влияет на умственное развитие детей.

Ученый отметил, что власти должны прислушиваться к профессионалам. В частности, он является единственным в России членом рабочих групп ВОЗ и Международного агентства по изучению рака в области гигиены неионизирующих излучений, при этом с решающим голосом по критериям канцерклассификации радиочастот до 2024 года.

Однако власти, продвигая свой проект "Цифровая образовательная среда", игнорируют его вред для детей. Так, в новом СанПиНе, который вступил в силу с этого года, убраны все ограничения на использование беспроводногго интернета в образовательных учреждениях. Их просто подогнали под цифровизацию и дистант. То есть детей разрешено облучать близко расположенными источниками излучения. В то время как НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве рекомендовал, чтобы расстояние от точки Wi-Fi до ближайшего рабочего места было не менее 5 м, а беспроводной передачи данных не было. Вскоре после обнародования научно обоснованных требований, мешающих тотальной цифровизации, директор НМИЦ здоровья детей Владислав Кучма был уволен, а материалы удалены с сайта учреждения. Их можно найти только на других ресурсах.

В этих условиях Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа об уничтожении традиционной школы и замене ее "цифровой школой". Здоровьем детей решено пренебречь.