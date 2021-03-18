Депутаты Прикамья поддержали присвоение Соликамску звания "Город трудовой доблести"

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали инициативу жителей Соликамска по обращению к президенту с ходатайством о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято в связи с огромным вкладом Соликамска в Победу в Великой Отечественной войне. Все предприятия были переориентированы на выпуск продукции для военных нужд. В городе выпускали более 50 видов военной продукции: порох, карналлит, химические реактивы, магний, пороховую целлюлозу, картон, бумагу, технический спирт.

"Во время Великой Отечественной войны все предприятия Молотовской области были переориентированы на производство для нужд военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Для фронта работала и вся промышленность Соликамска. В годы войны жители этого промышленного города показали свой характер и стальную выдержку", - прокомментировал спикер заксобрания Валерий Сухих.

Большое значение имело производство нашатырного спирта, который, использовался в ходе военных действий для создания дымовых завес. Здесь же производился порох, который шел на изготовление пусковых зарядов к снарядам знаменитых "Катюш", к минам 82-х и 120-миллиметровых миномётов. Тысячи тонн пороха, изготовленного на Соликамском заводе "Урал", советская артиллерия использовала для сокрушительных ударов по врагу.