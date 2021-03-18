"Псевдоболельщикам, пишущим ерунду, нужно поучиться у малого". Фидлер отреагировал на историю со сбежавшим фанатом

Капитан екатеринбургского ФК "Урал" в 2014-2020 годах прокомментировал историю с юным фанатом, сбежавшим из Екатеринбурга на игру против "Спартака" в Москве. По словам Артема Фидлера, хейтерам команды и ее ненастоящим поклонникам нужно поучиться культуре болеть у 16-летнего паренька. Об этом представитель команды Премьер-Лиги рассказал в беседе с Накануне.RU.

"Ради таких болельщиков, как это парень, и стоит играть в футбол. И тем псевдоболельщикам, которые пишут всякую ерунду в интернете, когда команда плохо играет и выступает, нужно поучиться у этого совсем юного парня, который по-настоящему верит в команду и поддерживает ее. Обязательно познакомлюсь с мальчиком и поговорю", - заявил Артем Фидлер.

Также бывший капитан пошутил, что сегодня команда обязана "показать хорошую игру для того, чтобы парню не зря дома ремня надавали".

Артем Фидлер начал играть в футбол в оранжево-черной футболке в 2005 году. Полузащитник с хорошо поставленным дальним ударом выступал за "шмелей" в 2005-2010 и в 2014-2020 годах. Также игрок выступал за краснодарскую "Кубань". В стане команды с берегов Исети Фидлер дважды добился выхода в финал Кубка России по футболу, а также выиграл Кубок ФНЛ.

Напомним, что 16-летний учащийся Автомобильно-дорожного колледжа сбежал на игру накануне. Он добирался автостопом. В клубе заявили, что пригласят парня полететь обратно в Екатеринбург вместе с командой.