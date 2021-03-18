Министерство инвестиций расторгло соглашение с резидентом "Титановой долины"

АО "Микромет", являющееся резидентом особой экономической зоны "Титановая долина", выплатит 5 млн руб. штрафа министерству финансов и развития Свердловской области. Арбитражный суд региона также удовлетворил исковые требования министерства о расторжении соглашения с АО "Микромет".

Помимо этого компания также выплатит 54 тыс. руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Напомним, что до этого по исковому заявлению открытого акционерного общества "Особая экономическая зона "Титановая долина", с АО "Микромет" было взыскано 40 тыс. 541 руб. 65 коп.. В эту сумму входят: 33 тыс. 280 руб. долга по договору аренды, 3 тыс. 752 руб. 72 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы, 3 тыс. 508 руб. 93 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга, а также 2 тыс. руб. - расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче искового заявления и 202 руб. 54 коп. почтовых расходов.

В понедельник в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжилось рассмотрение дела экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Напомним, что Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. Шилиманова же обвиняют в посредничестве в передаче взятки. Вчерашнее заседание было перенесено из-за неявки свидетелей по болезни. Следующее заседание состоится 22 марта.