В Челябинской области за сутки у 138 человек подтвержден COVID-19

В Челябинской области за сутки у 138 человек подтвержден COVID-19, скончались девять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 тыс. 879 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 795 заболевших. За сутки выписаны 215 человек, всего в регионе выздоровели 47 тыс. 811 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.