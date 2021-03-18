18 Марта 2021
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Профилактика кибермошенничества. (2020) | Фото: В.Н Горелых

Альфа-банк готов платить миллион рублей за помощь в поимке телефонных мошенников

Альфа-банк выделил 5 млн руб. на вознаграждения людям, которые помогут найти телефонных мошенников. Планируется, что за информацию, которая поможет раскрыть call-центр преступников или непосредственно их самих, будут выделять по миллиону рублей, в кредитной организации заявили, что готовы увеличить бюджет проекта, если он приведет к хорошим результатам, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Помочь может такая информация как телефонный номер, с которого звонят мошенники, запись разговора с ними (не менее 30 секунд), контакты нелегальных call-центров, данные руководителей таких структур и т.д. При этом информатор несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Аналогичную программу разрабатывает сейчас Тинькофф-банк.

Накануне на расширенной коллегии Генпрокуратуры России глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что в 2020 году уровень киберпреступлений увеличился более чем в полтора раза (это самый быстрорастущий вид преступности), при этом раскрыта только четверть из них. 

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Альфа-банк готов платить миллион рублей за помощь в поимке телефонных мошенников

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Теги: альфа-банк, кибермошенничество, телефонное мошенничество, вознаграждение



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