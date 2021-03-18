Полк имени Кадырова обратился к Путину после публикаций "Новой газеты" о "казнях"

В Чечне прошел массовый митинг после публикаций "Новой газеты" о внесудебных казнях в республике.

Издание обвинило спецназовцев в расправах над мирными жителями, после чего в центре Грозного собрались сотни родных бойцов полка полиции имени Ахмата-хаджи Кадырова.

По их словам, данная статья - кощунство и оскорбление людей, которые рискуют своей жизнью для защиты граждан, сообщает ИА "Грозный-Информ".

Участники схода намеревались встретиться с главой республики.

Ранее бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились президенту РФ Владимиру Путину, попросив обратить внимание на деятельность издания. Газета, по их мнению, распространяет клеветническую информацию, подрывающую стабильность в Чечне.

Видео обращения опубликовано в Instagram-аккаунте полка. На кадрах бойцы выстроились на территории полка с гранатометами, автоматами, ручными пулеметами, снайперскими винтовками и щитами.

"Международные террористы развязали войну в нашем регионе. К этому же нас пытаются подтолкнуть террористы в шкуре псевдожурналистов. Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу, направленную на развал нашего государства", - говорится в обращении.

Также свое возмущение публикациями высказал председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Он также направил обращение Путину.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из "списка 27".

С публикациями о задержании и убийстве жителей Чечни издание выступает с 2017 года. Информацию проверяли правоохранительные и надзорные органы, однако подтверждения ей не было найдено, отмечает Regnum.