18 Марта 2021
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Свинокомплекс пермский, свиньи (2017) | Фото: Маргарита Рощупкина

Повторные торги по продаже поголовья свиней "Свинокомплекс "Пермский" признаны несостоявшимися

Повторные торги по продаже поголовья свиней "Свинокомплекс "Пермский" признаны несостоявшимися. Информация об этом опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

На них не поступило ни одной заявки.

Напомним, в самый объемный лот с начальной стоимостью 422 млн руб. вошло стадо из 88 тыс. голов животных общей массой 4,2 тыс. тонн. Отметим, что во время первых торгов цена лота составляла 469 млн руб. Стадо является залогом ООО в пользу АО "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и ООО "Ваш Аудитор".

Также на аукцион была выставлена дебиторская задолженность"Синергия" - 410,3 млн руб и свинокомплекса "Ударный" - 8,3 млн руб. Ранее задолженность составляла 455,9 и 9,2 млн руб. соответственно.

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Повторные торги по продаже поголовья свиней "Свинокомплекс "Пермский" признаны несостоявшимися

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Теги: свинокомплекс пермский, торги, свинопоголовье



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