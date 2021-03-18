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крым россия карта (2015) | Фото:

Украинский посол заявил, что Германия обязана захватить для Украины Крым

Украинский посол в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление. Он сказал, что Германия должна помочь Украине захватить Крым, так как немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и оккупацию Крыма в 1918 и 1941-1944 гг.

Мельник написал в Berliner Zeitung, что это "моральный долг" Германии, которая должна объединить усилия с новым американским правительством. И в 1918 году немцы будто бы помешали УНР захватить полуостров. По его мнению, "Крым – это лакмусовая бумажка, действительно ли немцы готовы брать на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за международное право".

Он также укорил Запад в том, что там все меньше обсуждают Крым.

В феврале Мельник раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который выступает за достройку "Северного потока-2". Посол обвинил его в искажении истории и вине перед Украиной за оккупацию части территории в прошлом. В ответ Штайнмайер заявил, что Мельник проявил "полное непонимание". Ранее Мельник также неоднократно обвинял немцев за историю.

Интересно, что в 1918 году представители Центральной рады подписали Брестский мир и сами согласились на оккупацию австро-германскими войсками в борьбе против большевиков. В конце апреля на немецких штыках гетман Павел Скоропадский разогнал саму Раду. Крым же тогда входил в состав России, как и во время Великой Отечественной войны. Поэтому претензии Мельника не имеют никаких оснований и могут быть адресованы разве что тем, кого нынешние украинские власти считают своими политическими предшественниками.

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Украинский посол заявил, что Германия обязана захватить для Украины Крым

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Теги: Украина, Крым, Германия



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