Дело бизнесмена Быкова будет рассматривать суд присяжных

Суд присяжных будет рассматривать дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Прохоров.

Отбор присяжных заседателей, назначенный на 12 апреля, будет проводиться в закрытом режиме. Само судебное заседание будет открытым.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад, 21 января 2021 года сообщалось, что расследование завершено.

Ранее следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события. Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся.

В июле бизнесмену было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом. В конце августа в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело - по факту организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.