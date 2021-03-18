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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер утвердил 19 членов Общественной палаты Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер утвердил 19 членов Общественной палаты Челябинской области. Соответствующее постановление глава области подписал сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 19 членов ОП утверждаются губернатором по предложению общественных объединений, 19 членов – Законодательным Собранием области по представлению некоммерческих организаций, еще 19 членов ОП утвердят губернатор и ЗСО по представлению местных общественных объединений.

В новый состав вошли действующий председатель ОП Николай Дейнеко, руководитель штаба регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Юрий Болдырев, директор МКУ "Центр народного единства" Сергей Бредихин, директор спортивной школы "Вероника" Вероника Бутузова, начальник Челябинского областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, председатель Челябинской региональной общественной организации "Российский Союз Молодежи" Марина Горбачева, исполнительный директор регионального отделения общественной организации "Ассоциация юристов России" Валерий Гришмановский, председатель Федерация профсоюзов Челябинской области Олег Екимов и др.

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Текслер утвердил 19 членов Общественной палаты Челябинской области

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Теги: Общественная палата, состав, ЗСО, губернатор,



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