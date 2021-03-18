18 Марта 2021
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Сбежавший подросток на игру &quot;Спартак&quot; - &quot;Урал&quot; (2021) | Фото: vk.com

"Мама встретит его в аэропорту": ФК "Урал" вернет болельщика, уехавшего на матч команды в Москве

Малолетний фанат ФК "Урал" Фаддей С. сбежал на матч любимой команды из Екатеринбурга в Москву. 16 – летний студент Екатеринбургского автомобильно – дорожного колледжа не отпросился у родителей и был объявлен в розыск. Как рассказал Накануне.RU источник в клубе с берегов Исети сотрудники клуба узнали об этой истории через фанатский чат.

Парень родом из города Богданович. Мальчик давно следит за командой и регулярно посещает домашние игры на Екатеринбург - Арене. На его странице в социальных сетях есть фото с полузащитником команды , игроком сборной Польши Рафалом Августиняком.

Сбежавший подросток на игру "Спартак" - "Урал"(2021)|Фото: vk.com

Известно, что мальчик в чате отписывался о своем передвижении. Чуть позже в клубе узнали, что мальчик уехал на игру Спартак – Урал без разрешения своей мамы. До столицы России отчаянный фанат добирался автостопом. В пути парень делал фанатские фото с шарфом любимцев.

Шарф "Урала" сбежавшего подростка на игру "Спартак" - "Урал"(2021)|Фото: vk.com

Теперь руководство "шмелей" решило забрать мальчика обратно вместе с собой и передать его в руки маме.

Самолет с командой приземлится примерно в 4 утра. Источник нашего СМИ сообщил, что ребенка в аэропорту "Кольцово" встретит мама.

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"Мама встретит его в аэропорту": ФК "Урал" вернет болельщика, уехавшего на матч команды в Москве

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Теги: ФК Урал, ФК Спартак, футбол



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