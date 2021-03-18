В Среднеуральский женский монастырь приехали представители власти и УФМС

На территорию скандально-известного Среднеуральского женского монастыря вновь заявились представители власти и УФМС. Как сообщили сторонники бывшего схиигумена Сергия, у насельников проверяют документы.

При этом, как отмечают сами же защитники отлученного от церкви схимонаха, на протяжении последних месяцев жильцы монастыря регулярно выезжали в СКР по Свердловской области и Пышмы для дачи показаний. Тогда же у них и проверялись все имеющиеся документы.

"Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог - два автобуса с полицией на главной площади монастыря", - заявляют насельники.

В ГУ МВД по Свердловской области пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию по итогам завершения оперативных мероприятий.

Напомним, ранее руководитель и духовный наставник православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко заявил, что в Среднеуральском женском монастыре нет ни одного священника, который имеет право проводить богослужения.

26 января сотрудники ОМОНа, нагрянувшие минувшей ночью в Среднеуральский женский монастырь, начали вывозить некоторых мужчин, якобы не имеющих документов. Как сообщали сторонники бывшего схиигумена, сам монастырь, как и кельи, силовики обыскивали по два-три раза. Они разыскивали отца Силуана, за которого позже была назначена награда в размере 1 млн руб.