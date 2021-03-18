18 Марта 2021
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Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова имеет все шансы остаться в кресле главы ЦИК России - источник

Нынешний председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, скорее всего, сохранит свой пост и будет переизбрана в новый состав ЦИК. Назначение нового состава комиссии на следующие пять лет произойдет в ближайшие две недели (до конца марта).
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Напомним, в комиссии 15 членов, пять из них назначаются Госдумой, еще пять – Советом Федерации, остальные – президентом. Обе палаты парламента уже определились со своими кандидатами, осталось только ждать решения Владимира Путина.

"Мы ожидаем, что указ о назначении "президентской пятерки" выйдет в ближайшее время. С большой долей вероятности в нем будет фамилия Памфиловой", - цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

Пока Памфилова устраивает политические элиты, говорит инсайдер. Она также провела несколько сложных избирательных кампаний, в том числе голосование по поправкам в Конституцию во время пандемии.

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Памфилова имеет все шансы остаться в кресле главы ЦИК России - источник

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Теги: элла памфилова, цик, переизбрание, новый состав



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