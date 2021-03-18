18 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
педофил (2016) | Фото: tut.by

В Екатеринбурге убийца директора салона красоты получил девять лет "строгача"

Суд в Екатеринбурге вынес приговор убийце руководителя салона красоты. Его надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле прошлого года в парикмахерской на улице Академика Бардина: мужчина убил свою знакомую, которая была директором салона красоты. Как было установлено в ходе расследования, причиной преступления стала ревность.

После расправы злоумышленник взял с верхней полки стойки администратора 5 тысяч рублей и забрал со стола сотовый телефон жертвы стоимостью свыше 18 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, вину в убийстве мужчина признал в полном объеме, но брать на себя кражу отказался.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: девять лет в колонии строгого режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Также в пользу близких родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей.

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В Екатеринбурге убийца директора салона красоты получил девять лет "строгача"

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Теги: убийство, салон красоты, приговор, Екатеринбург



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