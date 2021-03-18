18 Марта 2021
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путин владимир макс-2011 стенд оак (2011) | Фото: premier.gov.ru

СМИ: Конструкторские бюро "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать

Ведущие советские и российские конструкторские бюро "Сухой" и "МиГ" потеряют самостоятельность и фактически прекратят существование как отдельные юрлица – их объединят в рамках ОАК. Знаменитые инженерные бюро получат безликое название Корпоративный центр самолетостроения, он будет расположен в Москве, сообщает РБК со ссылкой на решение Ростеха (ОАК входит в госкорпорацию).  В подчинение новому центру также перейдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут".

Кроме того, будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, в который в будущем войдут вообще все конструкторские бюро. Чтобы контролировать преобразования, глава Ростеха Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК.

Планируется, что значительно сократится управленческий аппарат ОАК. В Москве в штате компании числится около 20 тыс. сотрудников, из которых до 15 тыс. – конструкторы, которых, по словам источника издания, "трогать не будут". Остальные 5 тыс. – управленцы, при том, что у Ростеха тот же функционал выполняют всего 500 человек. Эта цифра и будет ориентиром, полагает инсайдер.

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СМИ: Конструкторские бюро "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать

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Теги: сухой, миг, оак, ростех, объединение, оптимизация



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