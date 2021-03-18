В Перми неизвестные "заминировали" школы и администрацию

В Перми неизвестные "заминировали" сразу нескольких социально значимых объектов. В их числе школа и администрация Перми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности, в краевые дежурные службы поступило анонимное сообщение об обнаруженных бесхозных предметах на общественно-значимых объектах Перми.

"Оперативными службами города предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация, информация проверяется. Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.