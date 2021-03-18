"Уральские авиалинии" открывают новый прямой рейс Екатеринбург – Киргизия

"Уральские авиалинии" запускают прямой рейс Екатеринбург – Тамчы (Иссык-Куль) – Екатеринбург. Это уже третье направление в Киргизию, которое выполняет авиакомпания. На данный момент в Бишкек и Ош уже летают жители Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска, Самары, Минеральных Вод, Уфы и Ростова-на-Дону.

"В целях создания условий для туристического обмена и увеличения частоты авиарейсов между Кыргызской республикой и Российской Федерацией, в частности с российскими субъектами, входящими в Уральский федеральный округ, между Генеральным консульством Кыргызстана в городе Екатеринбурге и авиакомпанией "Уральские авиалинии" достигнута предварительная договоренность об открытии сезонного авиасообщения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Первый полет запланирован на 21 марта. Рейс U6-8499/8500 Екатеринбург – Тамчы – Екатеринбург будет выполняться еженедельно по воскресеньям с 21 по 28 марта. А с 3 апреля полеты перенесутся на субботу. Более того, летом запускаются полеты в Тамчы из Уфы, Самары, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону.

Перед путешествием необходимо подготовить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд в РФ. Ознакомиться с ситуацией подробнее можно на сайте МИД РФ.