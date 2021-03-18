В Красноярске женщина пыталась вывезти в холодильнике расчлененное тело сожителя

В Красноярске женщина убила и расчленила сожителя, а потом пыталась вывезти из дома холодильник с телом внутри.

ГСУ СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

По версии следствия, убийство произошло в ночь с 7 на 8 марта 39-летняя женщина распивала алкоголь со своим 27-летним сожителем. По малозначительному поводу начался конфликт, в ходе которого дама нанесла мужчине смертельный удар ножом в область груди.

Как полагают следователи, через восемь дней подозреваемая решила скрыть следы преступления, поэтому расчленила тело мужчины, упаковала в пакеты и положила в холодильник. Затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти бытовую технику в другой район города.

"В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину", - говорится в сообщении пресс-службе следственного управления.